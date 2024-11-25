Столичный суд оштрафовал Telegram на 7 млн рублей

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Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram Messenger Inc. на 7 миллионов рублей за отказ ограничить доступ к информации. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Компания признана виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с российским законодательством, и/или порядка удаления указанной информации.

Ранее мессенджер привлекли к административной ответственности за отказ удалить запрещенные сведения. Telegram грозит штраф в размере до четырех миллионов рублей. Судебное заседание по делу назначено на 30 декабря.

До этого Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей из-за неудаления каналов, в которых распространялись призывы отделить Урал от России. Их выявили правоохранители, после чего информацию передали в Роскомнадзор.