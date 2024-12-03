Суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент

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Суд в Москве привлек Telegram Messenger Inc. к административной ответственности, оштрафовав мессенджер на 4 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал судов общей юрисдикции столицы.

Как отмечается в сообщении, это связано с отказом Telegram удалить запрещенный контент.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Telegram на 7 миллионов рублей за аналогичный отказ ограничить доступ к информации. До этого мессенджер также оштрафовали на 4 миллиона рублей из-за неудаления каналов, в которых распространялись призывы отделить Урал от России.