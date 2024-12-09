Минцифры РФ сообщило, что ограничение мессенджеров затронет только ведомства и банки

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Ограничение иностранных мессенджеров в рабочих целях затронет только сотрудников ведомств и ряда банков, объяснили в министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

"В Сети распространилась некорректная информация об ограничении использования иностранных мессенджеров в рабочих целях для некоторых предприятий. Инициатива еще дорабатывается. Сейчас речь идет только о взаимодействии сотрудников госведомств и банков с внешними клиентами", – передает ТАСС сообщение Минцифры.

Специалисты должны выходить на связь с гражданами только через российские мессенджеры, подчеркнули в ведомстве. Это будет происходить только после подтверждения через ЕСИА. Такой подход усилит безопасность и будет предотвращать мошенничество. Таким образом, данные россиян будут надежно защищены.

Люди будут знать, что сообщения от "банков" через иностранные мессенджеры – это действия аферистов.

В настоящее время государственные служащие, например, взаимодействуют с гражданами через отечественный сервис "Среда", что позволяет не допустить кибермошенничества, подчеркнули в министерстве.

Ранее депутаты Госдумы предложили Минцифры предупреждать россиян о новых схемах мошенничества и способах борьбы с ними через портал "Госуслуги". Авторы инициативы уточнили, что число верифицированных пользователей на "Госуслугах" достигает 110 миллионов человек – более 70% граждан РФ. Такой охват, утверждают парламентарии, позволит предотвратить кражи денег у граждан, а также снизить количество случаев мошенничества.

