Суд оштрафовал Pinterest на 12 млн рублей

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Таганский суд Москвы признал фотохостинг Pinterest виновным в нарушении российского законодательства в области персональных данных, передает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

В результате инстанция предписала корпорации выплатить штраф, сумма которого составила 12 миллионов рублей.

Вместе с фотохостингом под аналогичные нарушения подпали стриминговый сервис Twitch и американская компания Zoom Video Communications. Согласно вынесенному приговору, компании обязали выплатить штрафы в размерах 13 и 15 миллионов рублей соответственно.

Ранее столичный суд назначил штраф компании Google в 8 миллиардов рублей за неуплату штрафа в 4 миллиарда, который предъявили после невыплаченного взыскания в размере 2 миллиардов. Данная ситуация начала развиваться из-за решения ФАС, установившей, что на видеохостинге YouTube, находящемся в собственности Google, действуют непрозрачные, необъективные и непредсказуемые правила, на основании которых сервис блокирует аккаунты и публикуемый на них контент.

Позже корпорация подала апелляцию, однако судебная инстанция решила оставить в силе предписанное наказание.