Российский суд впервые наказал банк за пересылку клиентских данных в мессенджере

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Российский суд впервые оштрафовал банк за незаконную передачу персональных данных через WhatsApp (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская). Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В федеральной службе рассказали, что в суд на финансовую организацию подала жительница Москвы. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что сотрудник банка нарушил запрет, отправив сообщение должнику через иностранный мессенджер с корпоративного устройства.

В результате суд признал банк виновным по статье 13.11.2 КоАП РФ и назначил штраф в размере 200 000 рублей.

Роскомнадзор напомнил, что с 1 марта 2023 года финансовым организациям и госучреждениям запрещено использовать иностранные мессенджеры (Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber) для работы с платежами и персданными. За нарушение можно получить штраф в размере 700 000 рублей.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Центробанк РФ за незаконное хранение оружия. В одном из своих помещений ЦБ хранил пистолеты, собственником которых не являлся.