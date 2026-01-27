Большинство россиян высказались за вынос из мавзолея тела Ленина

Фото: depositphotos/ActiActi

Большинство россиян высказались за вынос тела Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Ленты.ру".

В исследовании приняли участие 64 667 человек.

Выяснилось, что 59% респондентов выбрали вариант предать Ленина земле. Еще 41% предпочли бы оставить его в мавзолее у стен Кремля.

Похороны Ленина состоялись 102 года назад, 27 января 1924 года. Смерть наступила за 6 дней до этого.

Министерство культуры России в 2025 году заключило контракт на 19,6 миллиона рублей с ГК "ЕКС" на проведение реставрации в Мавзолее Ленина. Его общая площадь составляет почти 3,2 тысячи квадратных метров. Он состоит из 3 этажей, включая подземный. Контракт заканчивается 19 июня 2027 года.

Экспертиза оценила техническое состояние здания как ограниченно работоспособное. Однако кирпичные части стен малых коллекторов и стен спусков в подтрибунные помещения вдоль оси "Г" оцениваются как аварийные.

