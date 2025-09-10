10 сентября, 04:55Политика
Сальдо заявил, что Каховское водохранилище будет восстановлено
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
Каховское водохранилище будет восстановлено, ремонтные работы начнутся после завершения украинского конфликта. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Водохранилище отремонтируют по мере восстановления Каховской плотины и Каховского гидроузла. Кроме того, в перспективе также будет восстановлена мелиорация.
"Для того чтобы приступить к этой работе, нам нужно сначала достигнуть мирного соглашения, но планировать это нужно уже сейчас", – подчеркнул Сальдо, которого цитирует РИА Новости.
Глава области рассказал, что на сегодня в некоторых населенных пунктах региона наблюдаются проблемы с водоснабжением, однако все они оперативно решаются при помощи федерального центра.
В июне 2023 года украинские военнослужащие нанесли удар по Каховской ГЭС. Это привело к уничтожению задвижек и неконтролируемому сбросу воды.
В результате разрушения станции серьезно пострадала экология. Подтопление смыло сельскохозяйственные поля на территориях, пролегающих вдоль Днепра. В результате трагедии погибли 57 человек, еще 175 понадобилась госпитализация.
Полностью устранить последствия подтопления удалось только в ноябре 2023-го. Воду полностью откачали, вновь начала работать связь, также было восстановлено газоснабжение и водоснабжение. Позже был расчищен мусор и выполнена санитарная обработка.