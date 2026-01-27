Около 1,3 млн россиян столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за атак ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На прошлой неделе порядка 1 миллиона 286 тысяч жителей российских регионов столкнулись с перебоями в электроснабжении из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на энергообъекты, сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, украинские формирования целенаправленно наносили удары по ключевым распределительным подстанциям, чтобы "создать невыносимые условия для жизни мирного населения".

Он уточнил, что наиболее масштабные отключения были зафиксированы в Донецкой Народной Республике (ДНР) – свыше 1,2 миллиона абонентов, Брянской области – 25 тысяч, Луганской Народной Республике (ЛНР) – 25 тысяч и Запорожской области – 23 тысяч.

Мирошник отметил, что в Брянской области ВСУ атаковали Клинцовскую ТЭЦ две недели подряд. В результате очередного ракетного удара была прервана подача тепла населению. В зоне отключения оказались 5 медицинских учреждений, 12 детских дошкольных учреждений и 5 школ.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удары по объектам энергетики Брянской области при помощи ракет. В результате в 3 муниципалитетах наблюдались перебои с тепло- и электроснабжением. Власти держат ситуацию на контроле.