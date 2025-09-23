Фото: kremlin.ru

Херсон в обязательном порядке будет российским городом, это лишь вопрос времени. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Мы все знаем: Херсон – русский город и он обязательно вернется к своим людям, в Россию. Вопрос только во времени", – приводит слова губернатора РИА Новости.

Ранее Сальдо сообщал, что Каховское водохранилище будет восстановлено, ремонтные работы начнутся после завершения украинского конфликта. Водохранилище отремонтируют по мере восстановления Каховской плотины и Каховского гидроузла. Кроме того, в перспективе также будет восстановлена мелиорация.

Накануне стало известно, что российская армия взяла под контроль населенный пункт Калиновское, который находится в Днепропетровской области. Освободить населенный пункт удалось подразделению группировки войск "Восток". Они также смогли продвинуться в глубину обороны противника.