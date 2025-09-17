Украинский дрон атаковал храм в Херсонской области

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 17 сентября сбросил боеприпас на территории православного храма в населенном пункте Брилевка Херсонской области, заявил в своем телеграм-канале глава Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко.

"Выбиты стекла, поврежден фасад здания", – прокомментировал он.

Всего в период с 15 по 17 сентября ВСУ атаковали городской округ 249 раз, произведя 2 ракетных и 129 артиллерийских обстрелов, нанеся 118 атак БПЛА. Под ударом оказались населенные пункты Алешки, Раденск, Костогрызово, Великие Копани, Брилевка, Новая Маячка, Подо-Калиновка и Виноградово.

В результате повреждены 6 жилых домов и нефункционирующее досуговое здание. Травмы получили 6 человек. Трое мужчин и одна женщина были ранены из-за атаки дрона на выезде из села Челбурда, всех госпитализировали в Скадовскую ЦРБ. Также в больницу попали водитель и врач машины скорой помощи, которая оказалась под ударом дрона в Алешках.

Ранее ВСУ при помощи беспилотников атаковали здание правительства Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал. Но из-за атаки были повреждены кровля и остекление здания. До этого украинские силы ударили по зданию 10 сентября, тогда оказались повреждены фасад и окна постройки.

