В Белгороде временно приостановлена работа крупных ТЦ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Власти временно приостановили деятельность крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе. Об этом предупредил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Решение было принято в связи с оперативной обстановкой в субъекте, пояснил он.

Утром 10 сентября здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА. В результате были повреждены фасад и окна, а фрагменты дрона упали на частный дом, вызвав пожар. Согласно предварительным данным, пострадавших после инцидента нет.

Под обстрел украинских беспилотников также попал Краснодарский край. В частности, в Новороссийске бойцы отразили нападение украинских безэкипажных катеров.

Прилет БПЛА был зафиксирован и в Ростовской области. Там фрагменты дрона упали на здание специальной школы-интерната в Матвеево-Курганском районе, повредив остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала школы.