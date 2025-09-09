В МИД призвали международное сообщество дать оценку атакам ВСУ на регионы России

Фото: министерство иностранных дел России

В МИД России призвали международное сообщество дать адекватную оценку атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшим 8 и 9 сентября. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой.

Как напомнила дипломат, 8 сентября Донецк отмечал 82-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Однако, по ее словам, борьба с фашизмом "остается костью в горле у нынешних неонацистов в Киеве".

Захарова подчеркнула, что в этот день украинская сторона ударила по социальным и гражданским объектам в столице Донбасса. Кроме того, в ночь на 9 сентября террористические акты против мирного населения произошли в других российских регионах.

"Целенаправленные удары по гражданским и социальным объектам все чаще производятся с применением вооружений, поставляемых на Украину западными спонсорами конфликта, а также в нарушение норм международного права, с использованием запрещенных боеприпасов", – подчеркнула представитель МИД.

По словам Захаровой, президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, обвиняет российскую сторону в ударах по мирному населению и гражданским объектам.

"Призываем <...> дать адекватную оценку варварским действиям Киева, всеми способами демонстрирующего намерение продолжать вооруженное противостояние и саботировать все попытки мирного урегулирования", – заключила дипломат.

Об атаке на Донецк 8 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин. ВСУ нанесли удар с применением британской крылатой ракеты Storm Shadow вблизи школы № 62. По данным СМИ, в центральных районах произошли задымления на фоне взрывов.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что обстрелами было повреждено 18 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры. Всего со стороны Украины было зафиксировано 28 воздушных атак.

Следственный комитет возбудил дело. Расследование проведут в соответствии со статьями об убийстве и покушении на убийства, умышленном повреждении и уничтожении имущества.

