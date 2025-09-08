Еще один человек погиб при атаке Украины в ДНР

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Число погибших в результате массированной воздушной атаки украинских войск по городам Донецкой Народной Республики (ДНР) увеличилось до двух. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

Ранее СМИ сообщили, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель. По данным местных властей, противник нанес удар с применением британской крылатой ракеты Storm Shadow вблизи школы № 62.

Второй человек погиб при ударе ВСУ по Красногвардейскому району Макеевки. Ранения получили как минимум 16 человек. Всем пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.

Обстрелами повреждено 18 жилых домов и 14 объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке и поселке Доля. Всего со стороны Украины было зафиксировано 28 воздушных атак.

В ночь на 8 сентября силы ПВО ликвидировали 7 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами. Три БПЛА были уничтожены над Тульской областью, два – над Смоленской областью, по одному дрону – над Брянской и Рязанской областями.