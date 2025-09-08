Форма поиска по сайту

08 сентября, 22:45

Происшествия
РИА Новости: один человек погиб после атаки ВСУ по Донецку

Один человек погиб после атаки ВСУ по Куйбышевскому району Донецка – СМИ

Фото: телеграм-канал "Алексей КулемZин"

Один человек погиб после атаки украинских военных по Куйбышевскому району Донецка, заявили РИА Новости в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, еще один местный житель получил ранение.

В управлении администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины уточнили, что противник нанес удар с применением британской крылатой ракеты Storm Shadow вблизи школы № 62.

Об атаке на Донецк вечером 8 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин. СМИ уточняли, что в центральных районах произошли задымления на фоне взрывов. Более того, атаке подверглась Макеевка в ДНР.

Десятки людей оказались под завалами дома в Алешках после удара ВСУ

