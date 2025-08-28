Семь человек пострадали при обстреле ВСУ в Запорожской области

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Семь человек получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела украинскими военными Днепрорудненского железорудного комбината, который расположен в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее два человека погибли при обстреле Енакиево в ДНР со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жертвами стали мужчина и женщина.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска атаковали город при помощи высокоточной дальнобойной ракеты М30А1 с РСЗО HIMARS и ударных БПЛА самолетного типа. Также пострадал 21 человек, включая подростка.

Помимо этого, обстрел повредил девять домов в Енакиеве и Никитовском районе Горловки. Кроме того, ВСУ дважды атаковали объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки.

