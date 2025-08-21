Два человека погибли в результате обстрела Енакиево со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Репортер Руденко V"

Два человека погибли при обстреле Енакиево в Донецкой Народной Республике со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Жертвами стали мужчина и женщина, сообщил глава региона Денис Пушилин в своем телеграм-канале.

По его словам, украинские войска атаковали город при помощи высокоточной дальнобойной ракеты М30А1 с РСЗО HIMARS и ударных БПЛА самолетного типа. В результате пострадал 21 человек, включая подростка.

"Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления! Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким погибших", – написал Пушилин.

Он добавил, что обстрел также повредил девять домов в Енакиево и Никитовском районе Горловки. Кроме того, ВСУ дважды атаковали объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки.

Всего украинские войска совершили 10 атак с применением РСЗО HIMARS и ударных беспилотников.

О пострадавших при атаке на Енакиево ранее сообщал Минздрав ДНР. Как уточняло ведомство, 8 пострадавших получили амбулаторную помощь, еще 13 госпитализированы. Степень тяжести их состояния станет известна после завершения оперативного лечения и дополнительного обследования.

