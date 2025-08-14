Три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде

Три человека получили ранения в результате атаки БПЛА, которая была нанесена Вооруженными силами Украины (ВСУ) по Белгороду. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, мужчина с осколочными ранениями и его жена с ожогом предплечья были доставлены в областную клиническую больницу. При этом состояние мужчины оценивается как тяжелое. Третий человек, который получил баротравму и осколочные ранения ноги, был тоже госпитализирован.

Гладков уточнил, что сейчас всем пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. Помимо этого, из-за атаки произошло возгорание автомобиля, которое уже удалось потушить. Несмотря на это, оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Губернатор также поблагодарил всех тех, кто оперативно помогал пострадавшим.

Помимо этой атаки, ВСУ 14 августа нанесли удар по зданию правительства Белгородской области. В результате объект был немного поврежден. Гладков уточнял, что ситуация находится под контролем. Данные о пострадавших не раскрываются.

