Обломки беспилотника упали на крышу жилого дома в Волгограде

Фото: 123RF/escapejaaj

Обломки беспилотника упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе Волгограда во время массированной атаки БПЛА на регион. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Специалисты оперативных служб эвакуируют жителей дома, после чего здание обследуют саперы. Предварительно, пострадавших и серьезных повреждений объектов при воздушной атаке не выявлено.

Ранее задымление началось около Запорожской АЭС из-за возгорания сухой травы после обстрела со стороны ВСУ. Ситуация находится под контролем, на месте работают сотрудники МЧС. Радиационный фон вокруг станции и города Энергодара в норме.

Вечером 12 августа средства ПВО перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников самолетного типа над пятью регионами РФ. Больше всего дронов удалось ликвидировать в Брянской области.