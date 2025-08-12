12 августа, 19:17Происшествия
Четыре ребенка пострадали в Горловке после сброса ВСУ взрывоопасного предмета
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Четыре ребенка пострадали в Никитовском районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР) после сброса Вооруженными силами Украины (ВСУ) взрывоопасного предмета с БПЛА, сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.
По его словам, инцидент произошел в жилом массиве "Строитель". Несовершеннолетние получили ранения средней степени тяжести.
Ранее в Горловке при ударе беспилотника ВСУ погибли два сотрудника скорой помощи. Также был ранен водитель медицинского транспорта, он находится в тяжелом состоянии.
До этого в Горловке пострадали три мирных жителя после атаки ВСУ. По данным управления администрации главы правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, по центру города было выпущено 20 ракет из РСЗО.
