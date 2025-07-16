Три человека пострадали при атаке ВСУ на Горловку в ДНР

Фото: телеграм-канал "Приходько РИК"

Три мирных жителя получили ранения после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Горловку в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщил в телеграм-канале мэр города Иван Приходько.

В ночь на 16 июля в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщили, что украинские военные выпустили 20 ракет из РСЗО по центру Горловки.

По словам Приходько, один из троих пострадавших при атаке находится в тяжелом состоянии. Кроме того, значительные повреждения получила государственная больница № 2.

Ранее четыре человека получили травмы в результате детонации взрывоопасных предметов ВСУ в Макеевке и поселке Новогродовка в ДНР. В первом населенном пункте из-за детонации кассетного суббоеприпаса пострадали трое мужчин, один из них получил тяжелые ранения. Еще один человек пострадал в Новогродовке из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом.