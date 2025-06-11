Четыре человека пострадали при детонации взрывоопасных предметов в ДНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре мирных жителя пострадали в результате детонации взрывоопасных предметов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Макеевке и поселке Новогродовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом глава ДНР Денис Пушилин написал в телеграм-канале.

В Центрально-Городском районе Макеевке из-за детонации кассетного суббоеприпаса трое мужчин получили ранения различной степени тяжести, один из них – тяжелые.

В Новогродовке пострадал еще один человек из-за неосторожного обращения со взрывоопасным предметом. Всем пострадавшим оказывается помощь, отметил Пушилин.

Ранее восемь сотрудников МЧС РФ, которые ликвидировали пожар в Горловке, пострадали из-за атаки украинских дронов. Спасатели тушили хозпостройку, которая загорелась после удара БПЛА, однако во время их работы активизировались другие беспилотники. Специалисты смогли эвакуировать лишь спустя час, после чего их госпитализировали.