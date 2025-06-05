Дроны ВСУ атаковали автомобиль съемочной группы "Звезды" в Херсонской области

Фото: телеграм-канал Zvezdanews

Украинские беспилотники дважды атаковали автомобиль со съемочной группой телеканала "Звезда" в Алешках Херсонской области. В результате пострадал сопровождающий, сообщается в телеграм-канале СМИ.

Как уточняется, после атаки машина сгорела.

"Беспилотники ежедневно бьют по мирным жителям, больницам и дорогам. От поселка остались руины, разбитые улицы опустели. Больница работает до сих пор, в здании не осталось ни одного целого окна", – указала "Звезда".

Телеканал также добавил, что под удары украинских войск попадают и машины скорой помощи.

В марте корреспондент "Звезды" Никита Гольдин получил тяжелое ранение в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне СВО. Врачи боролись за жизнь журналиста, принимая все необходимые меры, однако 22 апреля его сердце остановилось.

Кроме того, погибли военный корреспондент "Известий Александр Федорчак, оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

По факту случившегося было возбуждено дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

