Раненный при обстреле ВСУ корреспондент "Звезды" Гольдин скончался в больнице

Фото: телеграм-канал Zvezdanews

Корреспондент телеканала "Звезда", офицер редакционно-издательского центра "Красная звезда" Никита Гольдин умер в больнице от ранений, полученных в результате обстрела украинских военных в зоне СВО. Об этом сообщает газета "Красная звезда".

Врачи боролись за жизнь Гольдина, принимая все необходимые меры, однако рано утром 22 апреля сердце журналиста остановилось. Его коллеги и сослуживцы выразили искренние соболезнования.

Гольдин окончил факультет журналистики на базе Военного университета имени князя Александра Невского. После обучения он сразу же начал стажировку в редакции газеты "Красная звезда", публикуя материалы о боевой подготовке и армейском спорте.

Помимо этого, корреспондент регулярно готовил сюжеты для эфира телеканала "Звезда" и писал газетные публикации в "Красной звезде", "Московском комсомольце" и прочих периодических изданиях.

Гольдин получил тяжелые ранения в результате украинского удара во время выполнения своих профессиональных обязанностей на купянском направлении в Харьковской области 24 марта.

Кроме того, во время обстрела погибли военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор "Звезды" Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

В Кремле выразили уверенность, что украинские военнослужащие намеренно атаковали журналистов. В связи с этим было возбуждено дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".