Гендиректор ЮНЕСКО Азуле осудила убийство российских журналистов

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Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели. Об этом сообщается на сайте организации.

"Призываю к тщательному и прозрачному расследованию. Я повторяю свой призыв к соблюдению международного гуманитарного права", – отметила Азуле.

Военкор "Известий" Федорчак погиб в зоне спецоперации 24 марта из-за атаки украинских военных. Вместе с ним скончались оператор "Звезды" Панов и водитель Сиркели, а корреспондент Никита Гольдин получил ранения.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

В память о погибшем Федорчаке в Симферополе появился стихийный мемориал. Кроме того, убийство журналистов осудили в ООН.

