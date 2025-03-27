27 марта, 22:55Происшествия
Гендиректор ЮНЕСКО Азуле осудила убийство российских журналистов
Фото: AP Photo/Michel Euler
Гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле осудила убийство российских журналистов Александра Федорчака, Андрея Панова и Александра Сиркели. Об этом сообщается на сайте организации.
"Призываю к тщательному и прозрачному расследованию. Я повторяю свой призыв к соблюдению международного гуманитарного права", – отметила Азуле.
Военкор "Известий" Федорчак погиб в зоне спецоперации 24 марта из-за атаки украинских военных. Вместе с ним скончались оператор "Звезды" Панов и водитель Сиркели, а корреспондент Никита Гольдин получил ранения.
По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" и "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".
В память о погибшем Федорчаке в Симферополе появился стихийный мемориал. Кроме того, убийство журналистов осудили в ООН.
Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла в Белгородской области