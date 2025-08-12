Форма поиска по сайту

Два сотрудника скорой помощи погибли при ударе БПЛА в Горловке

Фото: 123RF/savmaster

Двое сотрудников скорой медицинской помощи погибли в Горловке в ДНР при ударе украинского беспилотника. Об этом сообщил глава городского округа Горловка Иван Приходько в своем телеграм-канале.

Кроме того, в результате удара дрона водитель автомобиля скорой помощи получил различные травмы, он находится в тяжелом состоянии. Сам автомобиль также был поврежден.

Ранее два человека погибли в результате атаки вражеских БПЛА на одно из предприятий Тулы, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Всех пострадавших госпитализировали.

Еще одна атака дронов произошла в городе Славянск-на-Кубани, в результате падения обломков беспилотника пострадал местный житель. Мужчина находился на улице, когда получил травму.

Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионы

