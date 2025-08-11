Бригада медицины катастроф направлена в Арзамас после атаки БПЛА

Фото: 123RF/savmaster

Бригада медицины катастроф направлена на место атаки украинского беспилотника в Арзамасе, передает RT со ссылкой на мэра города Александра Щелокова.

Он уточнил, что после ЧП к работе незамедлительно приступили сотрудники оперативных служб. Медицина катастроф была направлена для оказания возможной дополнительной помощи пострадавшим.

О том, что БПЛА атаковал две промышленные зоны в Нижегородской области, стало известно утром 11 августа. В результате погиб один человек. Еще двоих сотрудников предприятия госпитализировали.

По словам главы региона Глеба Никитина, Щелоков координирует ситуацию совместно с руководством организации.

Из-за атаки дронов в аэропорту Нижнего Новгорода были введены ограничения на работу. Воздушная гавань временно не принимала и не выпускала самолеты. Спустя некоторое время запрет на использование воздушного пространства был снят.