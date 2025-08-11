Один человек погиб в результате атаки украинских БПЛА на Нижегородскую область

Фото: 123RF/savmaster

В результате атаки украинских БПЛА на две промышленные зоны в Нижегородской области погиб местный житель. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Один сотрудник предприятия в Арзамасском округе погиб при атаке дрона, еще двое были госпитализированы в больницу. На месте работают специалисты экстренных служб.

Губернатор подчеркнул, что мэр Арзамаса Александр Щелоков координирует ситуацию совместно с руководством предприятия.

Ранее из-за сообщений об атаке БПЛА в аэропорту Нижнего Новгорода были введены ограничения на работу. Воздушная гавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Также два человека пострадали при атаке БПЛА в Брянской области. Кроме того, в результате атаки были повреждены остекление в жилом доме и гражданский автомобиль.



