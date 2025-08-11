Два человека пострадали при атаке БПЛА в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о двух пострадавших при атаке украинских дронов на регион вечером в воскресенье, 10 августа.

В результате падения сбитого БПЛА ранения получила одна мирная жительница. Ее оперативно доставили в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь.

Также житель села Стратива в Стародубском муниципальном округе получил ранения при атаке дрона-камикадзе. Мужчина был доставлен в больницу.

Кроме того, в результате атаки были повреждены остекление в жилом доме и гражданский автомобиль.

Ранее два человека погибли и трое получили ранения из-за атаки БПЛА в Туле. По словам главы региона Дмитрия Миляева, атаке подверглось одно из предприятий города. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.