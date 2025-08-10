Кадыров сообщил о попытках Киева атаковать объекты Чечни

Фото: телеграм-канал "Kadyrov_95"

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем телеграм-канале о попытках Киева атаковать объекты, которые расположены в республике.

По словам Кадырова, атаки фиксировались в ночь на 9 августа, а также в ночь на 10-е число. В результате в Шелковском и Надтеречном районах были найдены два беспилотника, которые удалось ликвидировать силами противовоздушной обороны (ПВО) России.

Из-за случившегося никто не пострадал, уточнил глава Чечни. Также не было выявлено разрушений на земле. Однако Кадыров попросил местных жителей сохранять бдительность и призвал сообщать об обнаруженных объектах по номеру 112.

Глава Чечни поблагодарил региональный оперштаб по проведению спецоперации под руководством председателя правительства республики Магомеда Даудова, а также личный состав и командование Воздушно-космических сил (ВКС) России за оперативные и скоординированные действия.

В ночь на 10 августа дежурные силы ПВО перехватили и сбили 121 украинский БПЛА над регионами России. По данным Минобороны РФ, 29 дронов были ликвидированы в небе над Краснодарским краем, 15 – над Крымом, 13 – над территорией Брянской области, а еще 12 – над Белгородской областью.

Кроме того, 9 БПЛА удалось уничтожить над территорией Воронежской области, 8 – над Саратовской областью, 8 – над территорией Ставропольского края, 7 – в небе над Калужской областью, 6 – над территорией Тульской области и еще 5 – над Ростовской областью.

Также 4 беспилотника были сбиты в небе над Рязанской областью, 2 – над акваторией Азовского моря, 1 – над территорией Смоленской области, 1 – над Орловской областью и еще 1 – в небе над Тверской областью.

