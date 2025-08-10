Силы ПВО ликвидировали 121 украинский БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 121 украинский БПЛА над регионами России ночью в воскресенье, 10 августа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 29 дронов было ликвидировано в небе над Краснодарским краем, 15 – над Крымом, 13 – над территорией Брянской области, 12 – над Белгородской областью, 9 – над территорией Воронежской области, 8 – над Саратовской областью, 8 – над территорией Ставропольского края, 7 – в небе над Калужской областью, 6 – над территорией Тульской области, 5 – над Ростовской областью, 4 – в небе над Рязанской областью, 2 – над акваторией Азовского моря, 1 – над территорией Смоленской области, 1 – над Орловской областью и еще 1 – в небе над Тверской областью.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО 9 августа ликвидировали 35 украинских беспилотников над российскими регионами с 15:30 до 18:00 по московскому времени. При этом один БПЛА был сбит над территорией Подмосковья.

Также при атаке украинских дронов на Саратовскую область было повреждено промышленное предприятие. На месте происшествия работали сотрудники экстренных служб.