Более 1,5 млн россиян скачали приложение ОНФ для отслеживания беспилотников

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше 1,5 миллиона россиян скачали приложение "Радар.НФ", которое позволяет оперативно реагировать на обнаруженные БПЛА или диверсионные группы. Об этом ТАСС рассказали в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Чаще всего ресурс скачивали жители Москвы и Подмосковья. В этих регионах было зафиксировано свыше 446 тысяч установок приложения. В Санкт-Петербурге и Ленобласти его скачали более 106 тысяч раз, а в Краснодарском крае – свыше 70 тысяч раз.

Ресурс был создан общественным движением, а его запуск произошел в августе 2023 года.

Ранее Росгвардия собиралась усилить охрану на объектах инфраструктуры РФ, а также предоставить сотрудникам подразделения ФГУП "Охрана" современные образцы боевого стрелкового оружия для защиты от беспилотников.

В приказе ведомства указано, что реализация инициативы не потребует увеличения численности или образования новых структурных подразделений, а также средств из федерального бюджета.

