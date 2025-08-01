В РФ установили новый класс воздушного пространства для БПЛА

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Кабмин установил новый класс воздушного пространства для упрощения выполнения полетов беспилотников. Это следует из постановления правительства, которое подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Теперь по поручению Владимира Путина, которое было озвучено в конце января этого года на совещании по развитию БПЛА, в стране появился четвертый класс в воздушном пространстве под названием "H". До этого были классы "A", "С" и "G".

"Н" устанавливается в воздушном пространстве от 0 до 150 метров от земной (водной) поверхности и на специально выделенных для полетов беспилотников маршрутах на высотах ниже 3 050 метров. Все условия, связанные с этим решением, будет обозначать Росавиация.

В кабмине отметили, что появление нового класса в воздушном пространстве позволит в дальнейшем развивать гражданскую беспилотную авиацию и обеспечивать безопасность полетов.

Ранее Путин сообщал, что российские беспилотники в некоторых сегментах являются самыми передовыми в мире. Он уверен, что отечественные системы превосходят все зарубежные варианты и уже копируются другими странами. При этом за последнее время инженеры и конструкторы добились заметного прогресса в области дронов.

