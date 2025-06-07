Росгвардия усилит охрану для защиты от беспилотников

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Росгвардия планирует усилить охрану на объектах инфраструктуры РФ и снабдит сотрудников подразделения ФГУП "Охрана" современными образцами боевого стрелкового оружия для защиты от беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий проект приказа.

В документе отмечается, что реализация инициативы не потребует увеличения численности или образования новых структурных подразделений, а также средств из федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что гражданам РФ предоставят доступ к адресам бомбоубежищ по всей стране на портале "Госуслуги". Любой россиянин сможет посмотреть в личном кабинете, к какому убежищу он приписан и как к нему идти в случае чрезвычайной ситуации.

Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам указал на медленную работу профильных ведомств по формированию нормативно-правовой базы для БПЛА. Кроме того, российский лидер отметил огромный интерес мирового сообщества к боевым и гражданским беспилотникам, которые выпускаются в России.