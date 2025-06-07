ПВО уничтожила 82 беспилотника над регионами России

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника в период с 14:30 6 июня до 00:00 7 июня над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, вражеские дроны были ликвидированы в Брянской, Белгородской, Курской, Орловской, Тульской, Рязанской и Калужской областях, а также в Московском регионе.

Ранее сообщалось, что при падении обломков БПЛА в Курской области были посечены фасад здания, труба водоснабжения и электрический погрузчик одного из местных предприятий. Кроме того, рядом с городом Щигров загорелась сухая трава, однако огонь удалось оперативно потушить.

Еще одна атака дронов была зафиксирована в Тульской области, в результате нее пострадали три человека. Всех пострадавших уже доставили в больницу.