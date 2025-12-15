Минобороны опровергло информацию об уничтожении подлодки РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Информация украинских спецслужб о якобы уничтожении одной из российских подлодок не сооветствует действительности. Об этом заявил глава пресс-службы Черноморского флота капитан 1-го ранга Алексей Рулев.

"Информация, распространенная спецслужбами Украины, о якобы уничтожении в бухте Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота одной из российских подводных лодок не соответствуют действительности", – приводятся слова Рулева в телеграм-канале Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что попытка ВСУ провести диверсию с помощью подводного безэкипажного аппарата не достигла своих целей. Ни один корабль или подлодка Черноморского флота, дислоцированные в этой бухте, не получили повреждений и несут службу в штатном режиме.

В октябре Морское командование НАТО сообщило, что российская подводная лодка "Новороссийск" якобы оказалась вынуждена всплыть у побережья Франции из-за технической неисправности. Уточнялось, что Альянс контролирует обстановку в регионе и сохраняет готовность к обеспечению безопасности

В Черноморском флоте опровергли информацию о неисправности подлодки и ее экстренном всплытии, добавив, что подводные лодки проходят проливную зону Ла-Манш в соответствии с международными правилами судоходства только в надводном положении.