Путин дал разрешение на строительство атомного ледокола "Сталинград"

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Владимир Путин дал разрешение на установку закладной доски нового атомного ледокола "Сталинград". Президент России принял участие в церемонии по видеосвязи.

Установка закладной доски на шестой серийный универсальный атомный ледокол прошла на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Разрешения на закладку у главы государства попросил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.

Как подчеркнул Путин, новый ледокол будет достойно носить свое имя.

"Работая в суровых условиях Арктики, прокладывая путь через льды, станет еще одним символом таланта, силы, созидательной энергии нашего народа, его способности ставить перед собой и воплощать в жизнь самые дерзновенные планы, выстоять в самые тяжелые времена", – подчеркнул российский лидер.

В пресс-службе Кремля отметили, что ледокол "Сталинград" станет шестым серийным кораблем в проекте 22220. Головной ледокол "Арктика" и три серийных судна "Сибирь", "Урал", "Якутия" уже несут вахту в Арктических водах. Сегодня в составе ледокольного флота России 34 дизельных и 8 атомных ледоколов.

Лихачев ранее сообщал, что событие приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.

До этого Путин рассказывал, что перед российской судостроительной отраслью стоят масштабные задачи, решение которых имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей.

Задачи включают модернизацию существующих и создание новых предприятий, внедрение передовых технологий, расширение сотрудничества с иностранными партнерами и обучение востребованных специалистов.

