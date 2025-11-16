"Россия 1": Путин на следующей неделе примет участие в закладке нового ледокола

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на предстоящей неделе, 17–23 ноября, примет участие в закладке нового ледокола, сообщает телеканал "Россия 1".

По данным телеканала, российский президент запланировал несколько международных встреч. В частности, в Москву приедут главы Совета правительств государств ШОС. Также Путин примет участие в конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" и в совещании с членами Совета безопасности России.

Ранее гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев сообщал, что в ноябре в Санкт-Петербурге заложат новый российский атомный ледокол "Сталинград", что будет приурочено к 83-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Сталинградом в Великую Отечественную войну.

До этого Путин рассказывал, что перед российской судостроительной отраслью стоят масштабные задачи, решение которых имеет принципиальное значение для безопасности морских рубежей.

По словам российского лидера, задачи включают модернизацию существующих и создание новых предприятий, внедрение передовых технологий, расширение сотрудничества с иностранными партнерами и обучение востребованных специалистов.

