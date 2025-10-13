Черноморский флот опроверг сообщения о неисправности подлодки "Новороссийск" во Франции

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Пресс-служба Черноморского флота опровергла информацию о неисправности подводной лодки "Новороссийск" и ее экстренном всплытии у берегов Франции.

Как ранее сообщило Морское командование НАТО, подводная лодка "Новороссийск" якобы оказалась вынуждена всплыть у побережья Франции из-за технической неисправности. Уточнялось, что Альянс контролирует обстановку в регионе и сохраняет готовность к обеспечению безопасности.

"В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море", – подчеркнули представители российского оперативно-стратегического объединения.

В пресс-службе флота добавили, что подводные лодки проходят проливную зону Ла-Манш в соответствии с международными правилами судоходства только в надводном положении.

Ранее подлодки Военно-морского флота (ВМФ) России и Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая впервые провели патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В итоге российская дизель-электрическая лодка "Волхов" и китайская субмарина вышли на согласованный маршрут патрулирования в Японском и Восточно-Китайском морях.