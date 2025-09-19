Атомные подлодки "Красноярск" и "Омск" поразили мишень на учениях в Охотском море

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Атомные подводные лодки "Красноярск" и "Омск" провели стрельбы крылатыми ракетами по морской мишенной цели в рамках учений в акватории Охотского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Стрельба ракетами велась по мишени, которая находилась на удалении более 250 километров. По данным объективного контроля, все три ракеты поразили цель прямыми попаданиями.

Боевые упражнения выполнялись в рамках учений с Объединенным командованием войск и сил на северо-востоке России по охране и обороне морских коммуникаций северной части Тихого океана и побережья Камчатского и Чукотского края, а также островной зоны.

К обеспечению стрельб и закрытию района привлекали надводные корабли и морскую авиацию Тихоокеанского флота.

Ранее завершились совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025". Они стали завершающими в подготовке военных двух стран в 2025 году. Учения провели на полигонах обоих государств, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

К примеру, в рамках учений экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли авиационный удар по критически важным объектам. Летчики отработали ситуацию, в рамках которой нанесли удар с выполнением практического бомбометания по условному противнику.