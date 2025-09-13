ВКС России отработали удары дальними бомбардировщиками на учениях "Запад-2025"

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли авиационный удар по критически важным объектам во время учений "Запад-2025". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, летчики отработали ситуацию, в рамках которой нанесли удар с выполнением практического бомбометания по условному противнику. Это было необходимо для того, чтобы нарушить системы управления врага и уничтожить его объекты.

В министерстве уточнили, что экипажи в момент атаки, которая осуществлялась с высоты тысячи метров, действовали в составе пар. При этом ведомство отметило, что все задачи выполнялись летчиками с учетом полученного боевого опыта.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" начались в пятницу, 12 сентября. Они являются завершающими в подготовке военных двух стран в 2025 году.

Учения проведут на полигонах обоих государств, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей. В рамках подготовки командиры и штабы должны улучшить свои навыки, а также повысить уровень взаимодействия региональной и коалиционной группировок войск во время решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.

