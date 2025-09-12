Песков заявил, что Россия не угрожает европейским странам

Фото: ТАСС/Александр Река

Россия не угрожает европейским странам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал белорусско-российские учения "Запад-2025".

"Я хочу напомнить слова нашего президента: Россия никогда никому не угрожала, не угрожает она и странам Европы", – подчеркнул Песков.

По его словам, заявления и действия, которые предпринимаются со стороны Европы на фоне учений, выглядят эмоциональной перегрузкой, поскольку западноевропейские страны занимают по отношению к России враждебную позицию.

"Подобного рода учения всегда обращают на себя внимание приграничных стран. В нормальных условиях конструктивного, мирного, дружеского сосуществования представители соседних стран всегда имеют возможность наблюдать за этими учениями. Такая практика была", – напомнил Песков.

Совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025" стартовали в пятницу, 12 сентября. Они станут завершающими в совместной подготовке военнослужащих двух стран в 2025 году. Их проведут на полигонах обоих государств, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

В рамках учений командиры и штабы должны улучшить свои навыки, а также повысить уровень взаимодействия региональной и коалиционной группировок войск во время решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.