Стартовали учения Вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025"

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Стартовали совместные стратегические учения Вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025", сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что эти учения станут завершающими в совместной подготовке военнослужащих двух стран в 2025 году. Их проведут на полигонах обоих государств, а также в акваториях Балтийского и Баренцева морей.

В рамках учений командиры и штабы должны улучшить свои навыки, а также повысить уровень взаимодействия региональной и коалиционной группировок войск во время решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению военной безопасности.

"Планируется отработать вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства, различные варианта совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на его границах", – сказано в заявлении министерства.

Предполагается, что на первом этапе командиры двух стран проработают вопросы управления соединениями и воинскими частями во время отражения агрессии против Союзного государства, а на следующем этапе займутся управлением войсками и силами в рамках восстановления территориальной целостности Союзного государства.

Для отработки совместных действий в составе коалиционной группировки войск в учениях могут принять участие оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и иные партнеры.

Учения будут проходить в период с 12 по 16 сентября. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, эти мероприятия не направлены против кого-либо.

Песков объяснил, что учения нужны для отработки взаимодействия между Россией и Белоруссией. Также речь идет о продолжении военного сотрудничества между стратегическими союзниками.

