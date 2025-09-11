Песков заявил, что учения "Запад-2025" не нацелены против кого-либо

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Стратегические учения "Запад-2025" не направлены против кого-либо, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, эти тренировки нужны для отработки взаимодействия между Россией и Белоруссией.

"Это плановые учения. <…> Речь идет о продолжении военного сотрудничества и отработке взаимодействия между двумя стратегическими союзниками", – пояснил пресс-секретарь президента.

Военные мероприятия пройдут с 12 по 16 сентября. В рамках учений бойцы России и Белоруссии отработают методы ведения оборонительного боя, отражения ударов средств воздушного нападения противника, борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами, а также способы авиаподдержки.

Вместе с тем Польша в ночь на 12 сентября планирует закрыть границу с Белоруссией, в том числе пограничные переходы по железной дороге. Причиной для этого послужили учения "Запад-2025".