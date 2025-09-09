Литва усилит охрану границы с Россией и Белоруссией на время учений "Запад-2025"

Фото: ТАСС/EPA/Valdemar Doveiko

Литва усилит патрулирование границы из-за проведения совместных российско-белорусских военных учений "Запад-2025", сообщается на сайте Службы охраны госграницы при литовском МИД.

Пограничники также планируют "принять дополнительные меры по обмену информацией и координации действий как на национальном, так и международном уровне".

Кроме того, Польша в ночь на 12 сентября закроет границу с Белоруссией, в том числе пограничные переходы по железной дороге, из-за учений "Запад-2025".

Военные мероприятия пройдут 12–16 сентября. Бойцы России и Белоруссии отработают методы ведения оборонительного боя, отражения ударов средств воздушного нападения противника, борьбы с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами, а также способы авиаподдержки действий войск.