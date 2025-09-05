Премьер Польши Туск пригрозил Белоруссии особыми мерами из-за учений "Запад-2025"

Фото: ТАСС/EPA/RAFAL GUZ

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Минску особыми мерами из-за проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2025".

"Я не исключаю, но больше я скажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Белоруссии, если будут повторяться провокации с белорусской стороны", – цитирует его РИА Новости.

Туск назвал учения тренировкой нападения на Польшу. Премьер отметил, что Варшава вместе с союзниками готовится отреагировать на агрессию. Более того, отвечать маневрами будет и НАТО, добавил он.

Учения "Запад-2025" пройдут в республике с 12 по 16 сентября. Их задача заключается в группировке войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, а цель – в проверке возможностей стран по обеспечению военной безопасности и готовности к отражению возможной агрессии.

В ходе учений будут отработаны ведение оборонительного боя, отражение ударов средств воздушного нападения противника, авиационная поддержка действий войск, борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что на учениях также будет отработано планирование применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник".

