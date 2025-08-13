Планирование удара "Орешником" отработают на учениях "Запад-2025"

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что на учениях "Запад-2025", которые пройдут с участием российских военных, будет отработано планирование применения тактического ядерного оружия и ракетного комплекса "Орешник". Его слова передает агентство "БелТА".

Глава ведомства объяснил, что эти виды вооружения являются важным инструментом стратегического сдерживания. Он также сослался на требования белорусского лидера Александра Лукашенко, который призывал быть готовым ко всему.

Хренин также обратил внимание на обстановку, которая складывается на границе страны. По его словам, Белоруссия не может спокойно смотреть на милитаризацию и военную активность, которая осуществляется на западной и северной границах республики.

"Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", – заключил министр.

Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут в республике с 12 по 16 сентября. Их задача заключается в группировке войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства, а цель – в проверке возможностей стран обеспечить военную безопасность и готовность к отражению возможной агрессии.

В ходе учения будут отработаны такие вопросы, как ведение оборонительного боя, отражение ударов средств воздушного нападения противника, авиационная поддержка действий войск, борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами противника. Генштаб Вооруженных сил Белоруссии будет осуществлять руководство учением.

