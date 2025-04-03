Глава МО РБ Хренин: учения "Запад-2025" покажут, что РФ и РБ никому не угрожают

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Россия и Белоруссия покажут совместными учениями "Запад-2025", что никому не угрожают и способны защититься, заявил министр обороны республики Виктор Хренин в разговоре с телеканалом "Первый информационный".

Глава Минобороны отметил, что страны проведут учения самостоятельно, не ориентируясь на мнение западных государств. Мероприятия помогут наладить взаимодействие между вооруженными силами РФ и Белоруссии, а также повысят уровень их подготовки, подчеркнул Хренин и добавил, что в настоящее время идет процесс выработки концепции учений.

Совместные учения стран пройдут в середине сентября, уточнил ранее начальник департамента международного военного сотрудничества МО РБ Валерий Ревенко. Он отметил, что учение крупное и наблюдаемое – более 13 тысяч человек.

Вместе с тем республика прорабатывала позицию по приглашению государств – членов ОБСЕ на данное мероприятие. По словам Ревенко, Белоруссию в 2024 году не пригласили на ряд учений, которые были наблюдаемыми. Речь идет о Польше, Эстонии, Латвии и других странах.

