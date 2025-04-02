Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с Днем единения народов двух государств, заявив, что страны продолжат развивать взаимовыгодные связи в интересах безопасности и стабильности. Соответствующее письмо размещено на сайте Кремля.

Как отметил российский лидер, отношения между государствами, в основе которых лежат многовековые традиции братской дружбы, духовной и культурной близости, развиваются по всем направлениям. Россия и Белоруссия совершенствуют институты и механизмы Союзного государства, указал президент.

По словам Путина, в нынешней международной ситуации особое внимание уделяется координации усилий двух стран в областях внешней политики, обороны и безопасности.

Кроме того, государства реализуют программы по укреплению финансово-экономического и научно-технологического суверенитета, отметил глава страны.

"От души желаю Вам крепкого здоровья и успехов, а всем белорусским гражданам – счастья и процветания", – добавил он.

Вместе с тем Лукашенко в своем поздравлении по случаю Дня единения отметил, что Белоруссия и Россия только сообща могут успешно противостоять вызовам времени. Он указал, что страны вместе строят будущее, опираясь на взаимные доверие и поддержку. Сотрудничество РФ и Белоруссии по многим направлениям открывает новые возможности, подчеркнул глава государства.

