Песков прокомментировал появление Путина в военной форме на учениях "Запад-2025"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал появление Владимира Путина в военной форме на учениях "Запад-2025".

По словам представителя Кремля, речь не идет о "новой форме", поскольку президент ранее использовал ее на учениях, во время посещения штаба группировок, участвующих в СВО.

Песков отметил, что проявление уважения к военным всегда было приоритетом в работе Путина. Он последовательно демонстрирует это отношение, особенно в условиях спецоперации.

Накануне глава государства посетил полигон Мулино и осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники. В экспозиции приняли участие 65 организаций. Они представили 405 изделий, 125 из которых закупают и применяют в зоне спецоперации, 194 проходят апробацию в боевых условиях, а 86 имеют статус "опытные".

Во время учений Путин был в полевом комплекте формы без погон, с нашивками "Президент РФ" и "Путин В. В." На форме были шевроны с триколором и двуглавым орлом.

