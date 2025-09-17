Песков заявил, что Герасимова не было на полигоне Мулино в ходе учений "Запад-2025"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Главы Генштаба ВС России Валерия Герасимова не было на полигоне Мулино, где прошел основной этап белорусско-российских учений "Запад-2025", заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера объяснил это тем, что Герасимов осуществляет общую координацию хода СВО.

При этом Владимир Путин весьма положительно оценил проведение и результаты учений.

Накануне глава государства посетил полигон Мулино и осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники. В экспозиции приняли участие 65 организаций. Они представили 405 изделий, 125 из которых закупают и применяют в зоне спецоперации, 194 проходят апробацию в боевых условиях, а 86 имеют статус "опытные".

Путин также наблюдал за учениями. В ходе маневров военные РФ и Белоруссии отрабатывали управление межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства.